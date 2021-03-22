Померла кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови ТНПУ Андріани Зубрик. Її життя забрала підступна хвороба.

Про смерть викладачки повідомили на сторінці ТНПУ у Facebook ввечері 20 березня, пише Терміново.

«Андріана Романівна – це живчик, який запалював енергією усіх довкола, це завжди усміхена, радісна, щира, щедра, креативна викладачка, колега, мама, дружина. Таких людей у світі одиниці. Просто яскравий вогник нашого колективу, дуже теплий та неповторний. Неможливо ніколи буде забути численні виступи, мистецькі заходи, студентські конференції, організовані нашою неймовірною Андріаною Романівною, її дисциплінованість, голос та сміх. Андріаночко, Ви назавжди у наших серцях, ми Вас ніколи не забудемо. Щирі співчуття рідним і близьким,» – так про померлу пише педколектив.

Під публікацією колеги, студенти та знайомі жінки пишуит сотні коментарів із словами співчуття. Також багато слів подяки.

«Жах! Наставниця моєї дитини, дякуючи їй Віка досягла багато в цьому житті. Завжди задаєш собі питання, чому так рано з цього життя йдуть кращі,» – пише Ірина Урезченко.

Світлана Андрощук згадує Андріану Зубрик, як людину, яка завжди надихала та підтримувала студентів. Своїми спогадами ділиться і Роман Завидовський:

«Як сумно… ще вчора, здавалося, пари з практичної фонетики, веселі жарти і компліменти з приводу зміни мого іміджу. З часом залишилися тільки лайки і перегляди сторісів, а відтепер – пустота. Який жорстокий час – невпинно рухається вперед, забирає тих, хто був нам дорогий…»

Анастасія Юрів пише про Андріану Зубрик, як про людину та викладачку, які бувають на мільйон: «Величезної сили і мужності сім’ї. Андріано Романівно, спочивайте з миром. Ви передали сотням учнів не лише знання, але й доброту».