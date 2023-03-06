Розпочну з двох начебто ніяк не пов’язаних одне з одним запитань. Перше: з чим асоціюються в нас… іспанки? Напевно, з солодкозвучним дуетом “Baccara” (Sorry I’m a lady…). З променистими очима Пенелопи Крус. З темпераментним танцем Flamenco під звуки кастаньєт. З бокалом терпкого темно-червоно Tinto. Словом, з суцільними amor і романтикою.

Запитання друге: з чим асоціюється в нас поняття “танк”? Передусім, напевно, з вогневою потужністю, стрімкими проривами, зламуванням ворожої оборони. Щось подібне можна відшукати у Вікіпедії: “Танк призначений для… підтримки мотострілецьких підрозділів при прориві оборони і розвитку тактичного успіху в оперативний, знищення живої сили, бронеоб’єктів, вогневих засобів… Танкові підрозділи вводяться туди, де прорвана оборона противника, і завдяки своїй високій мобільності, вогневій потужності та значній автономності можуть просуватися в глибину ворожої території…”

Запитаєте, яким боком кастаньєти і променисті очі торкаються глибокого танкового прориву? А ось яким. Міністерка оборони Іспанії, юристка за освітою Маргарита Роблес заявила, що іспанці передають танки Leopard Україні лише для оборони, а не для наступальних дій. “Я наполягаю на тому, що “Леопарди” мають виняткове призначення: оборона, а не агресія проти Росії”, – сказала вона. Можна, звісно, делікатно поцікавитися, що власниця юридичного диплому розуміє під поняттями “оборона” і “агресія”? Цікаво, як розцінив би її слова теоретик танкових військ Гайнц Гудеріан, автор тактики глибоких танкових проривів-клинів? За його часів славнозвісні німецькі Panzer VI “Tiger” застосовувалися і з суто оборонною метою: закопувалися в землю і перетворювалися на стаціонарні вогневі точки, але ж головне їхнє призначення було не таке. І на Курську дугу їх порівняно масово кинули зовсім не для оборони. У словах-застереженнях пані-міністерки звучить сумно відомий мотив західних політиків: не надто, крий Боже (Dios nos libre), сердити Москву – ану раптом та… І за її логікою, будь-який рішучий наступ ЗСУ із застосуванням наданих Заходом танків (thanks a lot, vielen Dank, merci beaucoup, gracias!) може набути вигляду отої самої агресії?

Заради справедливості: за рамками питання застосування танків señora Роблес висловила ряд цілком слушних оцінок нинішньої ситуації. Зокрема, торкаючись мотивів, що керують В.Путіним, вона зазначила: “Він добре розуміє, що програє цю битву, але чітко дає зрозуміти, що хоче продовжувати цю війну. Ціною цього є життя тисяч українців, а також багатьох росіян, які змушені йти на смерть за справу, яку вони не розуміють і не усвідомлюють, бо вона не є ані справедливою, ані легітимною”.

Справедливо? Justamente? Без сумніву. Дозволю, все ж, несміливо (як дилетант у військовій справі й, зрозуміло, заочно) запитати у пані міністерки оборони: утвердження справедливості у війні з Росією передбачає застосування “Леопардів” як потужної наступальної сили, чи це вже буде вважатися “агресією”?