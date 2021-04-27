Графік руху: від перерви – до перерви?

Майже всі ми періодично навідуємося на кладовища, перш ніж переберемося на них назавжди. Місія живих – турбуватися про належний стан місць поховань своїх рідних і близьких. Є в тих відвідинах щось від спокути провини, каяття – словом, усього того, що хотілося б, але вже неможливо змінити…Особливо актуальним це стає в нинішню пору перед Великоднем. Однак відразу хотів би застерегти тих, хто планує вирушити цими днями на Микулинецьке кладовище маршруткою № 31: це може викликати у вас бурю сильних почуттів і внутрішні монологи із застосуванням ідіоматичних висловів, не зовсім доречних при відвідинах кладовищ.

Час – приблизно біля 9-ї ранку, тобто пора, коли вже давно пора і очі протерти, і двигуни розігріти, і перекурити, і навіть потеревенити з кимось по “мобільнику”, тримаючи кермо однією рукою. На зупинці поблизу перетину вулиць Миру і Дружби зустрічаю самотню жіночку, яка відразу ж звертається до мене:

– Не знаєте, 31-й скоро буде? Чекаю вже 20 хвилин…

– Почекаємо разом, – відповідаю просто, щоб щось сказати.

Хвилин через 15 чекати трохи набридає, і я вже було розкрив рота, щоб щось запитати в жінки, аж раптом на дорозі нарешті з’явилася довгоочікувана маршрутка. Коли вона завернула до зупинки, оте “нарешті” виявилося із написом “на перерву” на склі спереду. Звісно, могло виникнути природне запитання: після яких таких тяжких і напружених трудів оголошується перерва, однак чималий досвід спілкування з нашими комунальними службами привчив утримуватися від запитань, які не приносять жодної користі. Жінка-моя випадкова попутниця видає з горлянки щось схоже на розчароване зітхання і гарчання водночас і прямує до зупинки через дорогу. Я вже насамоті вичікую ще 15 хвилин. Марно. Ніхто більше не збирався їхати маршрутом – навіть на перерву. Отож, врешті-решт, вдаюся до найбільш надійного способу пересування – власними ногами. Втішаю себе, по-перше, тим, що прогулянка на цвинтар пішки все ж набагато приємніша, ніж коли тебе завезуть туди лежачи горілиць. По-друге, квітневий ранок просто чудовий і, схоже, не збирається ощасливити обіцяним мокрим снігом. В такому бадьорому настрої досить швидко дістаюся Микулинецької й заходжу, одягнувши маску, в невеличкий магазинчик якраз навпроти кладовища, щоб підкріпити оту бадьорість стаканчиком кави.

Для кого пишуться рекомендації?

На дверях встигаю прочитати довгенький інструктаж для відвідувачів, яким, через все той же коронавірус, серед іншого, рекомендується, наскільки пригадую, заздалегідь обдумувати і швидко формулювати замовлення. Свою каву замовляю максимально лаконічно і, поки продавщиця чаклує з апаратом, запитую з цікавості, чи всі дотримуються вказаних рекомендацій.

– Та що ви?! – молода жінка дивиться на мене як на пришельця з космосу (в кращому випадку), або як на не зовсім адекватну особу (в гіршому), – забігають без маски, кажуть, що забули в машині, вимагають, щоб їх швидко обслужили. І що їм зробиш? Через те і захворюваність така…

Згідливо киваю і виходжу зі своєю кавою надвір. Всупереч сподіванням, напій особливо не підбадьорює. Навпаки – думки завертають на зовсім занепадницьку стежку. Безвідповідальність в усьому і на кожному кроці. Безвідповідальність, з якою всі звиклися. І навіть на владу нічого кивати – народу просто комфортно так жити…