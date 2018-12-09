Замок на Тернопільщині засяє, але лише на кілька годин

09/12/2018 Розмір тексту:

Залишки руїн на Замковій горі у Кременці підсвітять на декілька годин 10 грудня.

Ідея одноденної акції належить Коаліції кременецьких ГО та РБК, втілюватимуть її за підтримки представників влади, підприємців та окремих активістів, які об’єдналися у вересні цього року під загальною назвою «Розвиток Кременеччини». Про це повідомляє Терен.

Для цього розробили проект, отримали дозволи від «Кременецько-Почаївського ДІАЗу», Національного природного парку «Кременцькі гори». До акції приєдналися магазини, підприємці та комунальние підприємство «Кременецька оселя».

«Підчас погодження проекту з директором ДІАЗу з’ясувалося, що проект на встановлення стаціонарної підсвітки розроблено і чекає затвердження в Тернополі. Сподіваємося, що проведення акції та потужна інформаційна компанія допоможе реалізувати проект стаціонарної підсвітки руїн замку найближчим часом. Ідея одноденної акції полягає в тому, щоб розбудити тих, хто повинен займатися довгостроковим вирішенням питання. Завдяки даній акції, підсвічування Бони буде на порядку денному і предметом для обговорення і, бажано, стимулом для дій», – кажуть організатори.