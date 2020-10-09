Сім дерев зрізали на вулиці Йосипа Сліпого.

Як повідомив начальник управління житлово-комунального господарства та екології Олег Соколовський, вони були сухі, напівсухі або аварійні, і замість них незабаром висадять молоді деревця.

– У місті продовжуємо омолоджувати зелені насадження: старі, хворі, сухі дерева замінюємо молодими рослинами, – розповів Олег Соколовський. – На вулиці Йосипа Сліпого зрізали сім дерев, які вже були сухими або ж напівсухими. Пеньки викорчуємо і замість них 15 жовтня висадимо саджанці катальп. Вважаю, що це оптимальне дерево для міста. Воно добре адаптувалося до нашого клімату, швидко росте, і найголовніше, має стрижневу кореневу систему, яка розростається вглиб і не руйнує тротуари. Катальпа має гарне велике листя і цвіт, схожий до каштанового.

В останні роки катальпи досить часто висаджують у тернопільських парках і скверах. Цю породу дерев вибрали відповідно до Програми комплексного озеленення міста. Зараз для нашого міста це вже не екзотична рослина. Перші катальпи висадили у парку Шевченка довкола острівка «Чайка» у 2013-му році. У липні 2017 року більше двох десятків катальп посадили біля входу до парку Шевченка після реконструкції цієї території. А у жовтні того ж року у гідропарку звершили висаджувати алею «Файне місто Тернопіль», на якій росте більше 160 катальп. Відповідно до концепції комплексного озеленення міста у Тернополі поступово замінюють старі дерева на катальпи, червонолисті клени, тюльпанові дерева та інші види.

Ольга Трач

Фото автора