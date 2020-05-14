На сесії Почаївської міської ради 15 травня Почаївська Лавра УПЦ МП знову спробує отримати шмат землі.

На адресу Почаївської міської ради надійшло звернення від місцевого монастиря УПЦ МП про оформлення прав на 1,8 га земель сільськогосподарського призначення, отриманих у дар від власного вірянина. Про це йдеться на сайті міськради http://pochaiv-rada.gov.ua// Подібним чином на початку цього року Лаврі вже вдалось узаконити два земельних паї.

Крім церкви московського патріархату, 15 травня на сесії Почаївської міської ради вирвати свої десять соток української землі під будівництво житла спробує також мешканець Москви Віталій Бринський. У той самий час, місцеві учасники російсько-української війни вже по декілька років не можуть отримати гарантовані їм законом земельні наділи.

Нагадаємо, торік, попри тиск з боку громадськості, Почаївській Лаврі все ж вдалось загарбати дві ділянки в центрі Почаєва. Такими темпами монастир московського патріархату вкупі зі своїми прихильниками з ворожої Росії поступово поглинає місто, перетворюючись у своєрідний центр православного фундаменталізму, встановлюючи власні закони та порядки.

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