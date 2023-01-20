16 проектів «Громадського бюджету» та 37 проектів «Шкільного громадського бюджету» планували реалізувати у Тернополі минулого року. Із них вдалося втілити у життя тільки три.

Про це йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету.

– Серед проектів-переможців вдалося реалізувати два проекти громадського бюджету: «Благоустрій пішохідної зони на вулиці Львівській» та «Мій світ починається тут» та один проект шкільного громадського бюджету «Новий шкільний дзвінок і радіо», – розповів Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Кошти, які не були використані у 2022 році будуть направлені на реалізацію цих проектів у 2023 році. Оскільки минулого року у зв’язку з військовою агресією ми не проводили конкурс, тому проекти залишаються актуальними.

Міський голова Сергій Надал пояснив, що минулого року Державне казначейство не фінансувало робіт, які передбачено проектами громадського чи шкільного бюджету. Але оскільки у суспільстві був запит на реалізацію тих чи інших ідей, то виконком дав протокольне доручення фінансовому управлінню при внесенні змін до бюджету 2023 року передбачити кошти в тому ж об’ємі на ті самі проекти. Якщо відповідні роботи зможуть бути профінансовані казначейською службою, то інші проекти Громадського бюджету 2022 також будуть реалізовані.

Інформацію про реалізацію громадського та шкільного громадського бюджетів взяли до відома. Її також винесуть на розгляд сесії, яка запланована на 27 січня.