Тернополяни замість “Пакунка малюка”, можливо, отримають грошову компенсацію.

За інформацією, оприлюдненою на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України 8 липня 2020 року, процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка», що проводилася централізованою закупівельною організацією, відмінено Антимонопольним комітетом України за результатами розгляду скарг учасників закупівлі.

Зважаючи на це, Мінсоцполітики розроблено проект урядового рішення, яким передбачається запровадити виплату грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» на дітей, які народились у 2020 році, та не були забезпечені цією допомогою.

Питання забезпечення допомогою «пакунок малюка» новонароджених дітей перебуває на постійному контролі управління соціальної політики міської ради. Про прийняті Урядом рішення та можливість отримання грошової компенсації усіх батьків, які звернулися за даною допомогою, буде проінформовано особисто.