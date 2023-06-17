Правоохоронці Тернопільщини продовжують документувати факти шахрайств пов’язаних з привласненням грошових коштів з чужих банківських рахунків. Громадяни оформляють грошову допомогу від держави, а потрапляють в шахрайські пастки.

Аферисти створюють різноманітні сайти з інформацією про виплату матеріальної допомоги. В повідомленні шахраї вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

В таких випадках аферисти використовують фішинг. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані та автоматично передають їх шахраям. Володіючи такими даними зловмисники без труднощів привласнюються гроші.

Від такої афери й потерпів 38-річний житель Лановецької територіальної громади. Чоловік знайшов інформацію про можливість оформлення грошової допомоги. Й як тільки він зробив все, що було вказано в дописі, отримав сповіщення про списання власних заощаджень в розмірі 20 000 гривень.

За даними фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Кіберполіцейські вкотре закликають громадян бути пильними та радять отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не варто переходити за сумнівними посиланнями та не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.