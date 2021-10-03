Одна зі шкіл Тернопільщини організувала благодійну акцію, а зібрані гроші передала на лікування Давиду Ревнюку.

У селі Старий Вишнівець в загальноосвітній школі І-ІІІ степенів замість влаштовування звичних святкових заходів до Дня вчителя, працівники школи, учні та їх батьки вирішили раціонально витратити кошти і передати їх хворому хлочику. Про це повідомляє Файне місто.

Нагадаємо, 6-річний тернополянин більше трьох років бореться із страшним діагнозом “Гліоз”. Клітини у головному мозку дитини почали відмирати, тому хлопчик потребує операцій. Одну з них вже провели у червні цього року в Грузії. Тоді студія “Файного міста” теж долучилася до збору потрібної суми. Зараз хлопчику знову потрібне хірургічне втручання.

– У червні цього року ми вже провели одну операцію в Грузії. Зараз нам на кінець року потрібно зробити ще одну пересадку стовбурових клітин, для того щоб відновилися втрачені клітини. Сума, яка нам потрібна, становить 280 тисяч гривень. Половину суми ми уже зібрали і залишилась нам ще половина, – каже мати Світлана Ревнюк.

Жінка додає, що з нею зв’язалися батьки дітей, які навчаються у Старовишнівецькій школі, з пропозицією дозбирати необхідну суму грошей.

Голова піклувальної ради Старовишнівецької школи Мирослава Руденька зазначає, що школа не могла проігнорувати біду Світлани, адже вона вчиталася в стінах цього навчального закладу.

– Світлана, мама Давидка, є нашою однокласницею. Ми старалися їй в першому зборі коштів підтримувати і так як тепер потрібно було організувати другий збір коштів, ми почали розповсюджувати інформацію в мережах. Діти нашої школи побачили цю інформацію і долучилися до акції, – каже Голова піклувальної ради Старовишнівецької школи.

Мирослава Руденька додає, що гроші, які мали витратити на квіти і привітання вчителів, школа передасть на лікування Давида. Це вже другий збір, який організовують для допомоги хлопчику. До того ж, такі акції в закладі освіти проводили неодноразово і збирали чималу суму коштів.

– Переглядаючи сторінки “Фейсбуку” ми побачили, що сім’я Ревнюка Давидка потребує фінансової допомоги на лікування. Ми не могли пройти осторонь, адже мама Давидка колишня учениця нашої школи та жителька села. На учнівському самоврядууванні ми вирішили організувати акцію по збору коштів, – каже старшокласниця Вікторія.

Інша старшокласниця додає, що вони були здивовані, коли їх пропозицію підтримали всі вчителі, учні школи та батьки.

“Давидко, ми тебе любимо, виздоровлюй!” – саме такими словами підтримують хлопчика учні 2 класу.

Реквізити для допомоги: 4731 2191 2327 8743 Світлана Ревнюк (мама).