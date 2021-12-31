«Замість ялинки – зимовий букет» – оригінальну виставку під такою назвою відкрили у Тернополі. У композиції представлені оригінальні витвори мистецтва учнівської молоді.

Виставка діє у фойє управління освіти і науки області. Композиції на огляд представили вихованці Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, який очолює Герц Іван Іванович.

«Тут можна побачити шедевральні витвори мистецтва юних митців як з натуральних матеріалів, а це солома сушені квіти, шишки у створені святкових дідухів та дерев роду, так і сучасних матеріалів – з пластику у дивовижних геніальних композиційних конструкціях. У цьому році Різвяно-новорічну виставку юні таланти присвятили 30-річчю Незалежності України».

Діятиме виставка протягом Різдвяно-Новорічного періоду. Побачити її можуть всі охочі.