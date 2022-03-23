Замість диверсантів шукають палія: на Тернопільщині хтось спалив понад три гектари очерету. ВІДЕО

У Копичинцях було здійснено підпал очерету навколо річки Нічлавки.

Як повідомили у Копичинецькій міськраді, внаслідок пожежі випалено близько 3 га екосистеми, постраждали невинні тварини, котрі розпочинали гніздуватись.

Пошкоджено електроопору й лінію електропередач поблизу вул. Долішня.

Рятувальники місцевої пожежної частини, котрі від початку повномасштабної війни працюють у посиленому режимі, витратили понад дві години на гасіння пожежі.

Поліція, що прибула на виклик, замість пошуку диверсійних груп, шукала місцевого палія. Електрики були змушені по випаленій землі шукати можливість заміни та ремонту електроопори.

“Палій обов’язково понесе відповідальність за скоєне!”, – наголошують у міській раді.