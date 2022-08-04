“Замінування” ЦУМу і залізничного вокзалу: стало відомо, чи знайшли вибухівку

У ЦУМі та на залізничному вокзалі у Тернополі не виявили вибухівки.

Про це повідомили міський голова Сергій Надал і голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

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“Інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася! Спеціальні служби перевірили приміщення залізничного вокзалу та Центрального універмагу міста“, – написав Сергій Надал у Телеграмі.

Він також закликав тернополян: якщо бачите підозрілих осіб, незнайомі предмети – повідомляйте за номером 102.