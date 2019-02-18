“Замінування” кооперативного коледжу: є офіційна інформація. ВІДЕО

18/02/2019 0
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Замінування у Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі не підтвердилося.

Про це сказав керівник навчального закладу Василь Мулярчук, передає UA:Тернопіль.

Виклик про те, що навчальний заклад замінований, надійшов до чергового пожежно-рятувальної служби о 8.30, – повідомила речник цієї служби Ірина Крупа.

"Замінування" у кооперативному коледжі

Замінування у Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі не підтвердилося. Про це сказав керівник навчального закладу Василь Мулярчук. Виклик про те, що навчальний заклад замінований, надійшов до чергового пожежно-рятувальної служби о 8.30, – повідомила речник цієї служби Ірина Крупа.

Опубліковано UA: Тернопіль Понеділок, 18 лютого 2019 р.

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