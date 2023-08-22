“Замасковані” дорожні знаки та світлофори виявили у Тернополі. ФОТО

Інспектори відділу безпеки дорожнього руху слідкують за належним утриманням вулично-шляхової мережі.

Патрульні проводять обстеження вулиць та автодоріг, виявляють недоліки та виносять вимоги на балансоутримувачів для усунення таких порушень.

За результатами проведеного обстеження поліцейські виявили декілька дорожніх знаків, що були частково закриті зеленими насадженнями, видали вимоги балансоутримувачам на їх усунення, які упорядкували їх відповідно до вимог державних стандартів.

“Шановні громадяни, якщо ви помітите недоліки в утриманні вулично-шляхової мережі — звертайтеся на спецлінію 102 та повідомте поліцію”, – закликають у патрульній поліції.