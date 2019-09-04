4 вересня о 7.50 до чергової частини Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї приватного будинку по вулиці Тернопільській у селі Петриків стався вибух і є постраждалі.

Встановлено, що саморобний вибуховий пристрій спрацював на обійсті ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого. Від вибуху поранень зазнав сам господар та його дружина. Потерпілі госпіталізовані.

Резонансну подію на брифінгу прокоментував начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол. З його слів відомо, що вибуховий предмет був начинений металевими складовими і детонував тоді, коли потерпілий підняв його.

Олександр Богомол припустив, що дана резонансна подія може бути пов’язана з випадком, який трапився на початку серпня в обласному центрі. Тоді детонував саморобний вибуховий пакет, який лежав на капоті іномарки.

– На мою думку, ці дві події пов’язані, принаймні, припускаю, що це може бути справа рук одних і тих же людей чи людини.

На запитання журналістів про мотиви та версії злочину, генерал відповів що на даний час розглядається декілька: зокрема, особистий конфлікт, вимагання коштів, громадська та професійна діяльність потерпілого.

Нагадаємо, відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ – замах на вбивство.

Як прокоментував Олександр Богомол, підставою для кримінального провадження саме за такою статтею стало те, що вміст саморобного вибухового пристрою був спрямований на завдання потерпілим тяжких тілесних ушкоджень, а то й заподіяння смерті. Ще одна підстава – записка, яка була прикріплена до вибухового пристрою, де були слова «memento mori» (пам‘ятай про смерть).

Наразі тривають масштабні слідчо-оперативні заходи з метою встановлення та затримання підозрюваних, а також поліцейські через засоби масової інформації попереджають жителів області про небезпеку, яку можуть нести невідомі сторонні предмети.

– Прошу краян бути вкрай обережними під час виявлення невідомих предметів. За жодних обставин не потрібно чіпати їх, перевертати, піднімати, відкривати. Одразу ж телефонуйте на 102, закликав Олександр Богомол.