На Рівненському полігоні зустріли свято Трійці тернопільські артилеристи. Військовий капелан Володимир Андрухів провів богослужіння просто неба, помолився за українських захисників і їхніх родин.

Як повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа, на полігоні розташований духовний центр, де військовики збираються на великі християнські свята.

“Трійця – одне із найголовніших православних церковних свят. Воно прославляє Пресвяту Трійцю – Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. У народі день Трійці ще називають Зеленими святами. Тому артилеристи хотіли додати атмосферності, прикрасили зеленими гілками і зіллям намети. Зелені свята пов’язані з багатьма прикметами, які сьогодні згадували наші військові. До прикладу: дощ на Трійцю – до рясного урожаю хліба та грибів; потрапити під дощ – до добра й здійснення мрій; хто побачить веселку – знайде здоров’я і багатство в майбутньому році; дощова П’ятдесятниця – літо буде теплим; якщо цього дня спекотно – все літо буде посушливим”.

Додамо, тернопільські артилеристи часто зустрічають великі християнські свята на полігоні, оскільки спецтренування не передбачають вихідних.

Софія Романська