Про грабіж посеред вулиці на лінію “102” повідомила двадцятирічна жителька Лановеччини.

Дівчина розповіла, що 25 листопада близько 17:15 на вулиці Живова до неї підбіг чоловік, вихопив з рук мобільний телефон та втік. Суму збитків потерпіла оцінила в 6500 гривень.

У ході перевірки стало відомо, що жертва добре знає грабіжника. Це житель обласного центру, 1994 року народження. Деякий час вони зустрічалися. Проте після того, як стосунки завершилися, чоловік почав переслідувати її і намагався будь-яким способом привернути увагу подруги.

Дівчина не реагувала і знайомий пішов на злочин. Його місце перебування встановлюють працівники поліції, аби оголосити підозру згідно статті 186 ККУ.