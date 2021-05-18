Залишив записку і вистрелив собі в голову: після сварки з дружиною тернополянин звів рахунки з життям

15 травня у власній квартирі, що по вулиці Морозенка в обласному центрі, пострілом у голову покінчив життя самогубством 36-річний тернополянин.

Близько обідньої пори на лінію 102 зателефонував житель обласного центру і повідомив, що його старший син зачинився у квартирі, нікого туди не пускає і здійснює постріли з рушниці із відчиненого вікна. На місце виїхала слідчо-оперативна група, повідомляють у поліції.

Поліцейським довелося силою відчиняти двері, адже чоловік на контакт не йшов. У момент, коли правоохоронці потрапили до помешкання, 36-річний тернополянини був уже мертвий – він вистрелив собі у голову.

Батько розповів, що син напередодні посварився з дружиною і повернувся додому. Спроби помиритися результату не дали і чоловік став випивати.

З місця події поліцейські вилучили мисливську рушницю, гільзи і передсмертні записки.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу.