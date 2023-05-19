Залишив автомобіль і пішов невідомо куди: у Тернополі затримали дивного водія. ВІДЕО

Керування транспортним засобом в стані сп’яніння — це одне із найтяжчих правопорушень, передбачених нормами КУпАП. Від початку року тернопільські патрульні виявили 301 водія, що керували автомобілями в стані сп’яніння.

Одного з таких водіїв інспектори виявили днями, патрулюючи на вулиці Микулинецькій. Охоронці порядку помітили автомобіль Audi, який перебував на вулиці в період дії комендантської години.

Інспектори спробували зупинити автівку, але водій, побачивши охоронців порядку, різко вийшов з автомобіля та пішов у невідомому напрямку.

Патрульні швидко наздогнали чоловіка та повернули на місце події. У керманича поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння, тож запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер. Чоловік погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1,09 проміле алкоголю в крові водія.

Патрульні склали на громадянина протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили його від керування автомобілем.