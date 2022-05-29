Сьогодні Тернопільщина прощається із Володимиром Мордасом. Військовому було 40 років.

Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації.

За свободу України Володимир боровся до останнього подиху. Загинув, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Ниркове Попаснянського району Луганської області.

Як пише видання Наш день, у Володимира залишилася дружина і двоє дітей. Він був справжнім воїном і патріотом, який понад усе любив Україну, тому й, не вагаючись, пішов захищати рідну землю.

Володимиру було лише 40 років. Він був відповідальним, чесним і життєрадісним, нікому не відмовляв у допомозі, – кажуть друзі. Тепер рідним залишиться тільки пам’ять про дорогу людину, а ще його щира, добра усмішка.

Тіло загиблого Героя земляки зустріли «живим коридором» на колінах і сльозами на очах при в’їзді до Кременця і до майдану Борцям за волю України, де відбулась панахида.

Проведуть Володимира Мордаса в останню дорогу 29 травня по обіді. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині. Поховають Героя у рідному Кременці.