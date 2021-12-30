У вчиненні крадіжки співробітники поліції підозрюють двох жінок. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Повідомлення про крадіжку з будинку надійшло до співробітників Шумського відділення поліції від 71-річної жительки Шумська. Виїхавши на місце події, працівники поліції встановили, що вдень на подвір’я пенсіонерів зайшли дві невідомі жінки. Допоки господарі були у літній кухні, зловмисниці пробралися до їх оселі і винесли звідти 20 найменувань золотих виробів. До будинку проникли, скориставшись тим, що потерпілі залишили ключ в замку вхідних дверей.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (крадіжка з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.