Залишили дітей на паралізованого дідуся і поїхали на заробітки: на Тернопільщині судили подружжя

У селі Бережанка Чортківського району Тернопільської області батько та матір залишили на паралізованого дідуся трьох дітей, віком 16, 10 та 3 роки та поїхали на заробітки. Через це до поліції звернулись небайдужі.

Про це йдеться у постанові Борщівського районного суду Тернопільської області, повідомляють Тернопільські події.

У анонімному повідомленні йшлось, що діти не відвідують навчальних закладів, позбавлені їжі та теплого одягу.

Зі слів заявниці, батьки поїхали за кордон близько двох місяців тому та залишили дітей із паралізованим дідусем, який також потребує догляду. Дане звернення для проведення перевірки та прийняття рішення заступником начальника ГУНП в Тернопільській області було надіслане начальникові відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області. Однак, матеріали справи не містять відомостей щодо проведення перевірки по даному факту відділенням поліції № 1 (м. Борщів), зокрема не перевірено наявність згоди органу опіки та піклування Скала-Подільської селищної ради на залишення дітей батьками на певний період та встановлення опіки та піклування над малолітніми і неповнолітнім. Окрім того, в протоколі не вказано обставин вчинення правопорушення, не зазначено свідків і чи взагалі такі були.

А тому суд відправив справу на допрацювання.