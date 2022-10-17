Заліщицькі рятувальники ліквідували пожежу літньої кухні.
У селі Іване-Золоте Заліщицької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа літньої кухні. Займання сталося вчора після першої години ночі. Вогнем знищено літню кухню, газову плиту, мікрохвильову піч, газовий конвектор, речі домашнього вжитку загальною площею 100 м кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим відділенням пожежно-рятувальної частини та місцевою пожежною командою. Під час гасіння пожежі врятовано житлову будівлю.