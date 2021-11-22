Залишилося ще вісім життів: у Тернополі врятували кошеня, яке впало у каналізаційний колодязь

Бійці управління Держслужби з надзвичайних ситуацій врятували кошеня.

Прикрий випадок стався 19 листопада на вулиці Лемківській. Як повідомляють у ДСНС, пухнастик впав у каналізаційний колодязь завглибшки три метри.

“Рятувальним відділенням аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління у м. Тернопіль на вул. Лемківська врятовано кошеня… Рятувальники дістали пухнастика. Кошеня почувається добре. На щастя, у нього залишилось ще вісім життів”, – не без гумору повідомляють в Управлінні.