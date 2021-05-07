Діти здорові, пройшли всі необхідні обстеження, їхньому життю нічого не загрожує.

6 травня, трьох немовлят, яких напередодні Великодня породіллі залишили у тернопільському “Вікні життя”, перевели з пологового будинку до Тернопільської обласної дитячої лікарні. У цьому закладі малюки перебуватимуть тимчасово, опісля їх передадуть під опіку дитячого будинку “Малятко”, що також у Тернополі, повідомляє Файне місто.

“Сьогодні ми переводимо малят у відділення патології новонароджених. Хочемо подякувати усім, хто опікувався немовлятами, кому не є байдужою доля діточок, хто дзвонив та приходив. Нам принесли дуже багато речей, сумішей, памперсів. Наші діти забезпечені практично на півроку вперед”, – каже завідувачка відділення неонатального догляду та лікування новонароджених КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» Наталя Бадюк.

Варто відзначити, що згідно із чинним законодавством, матір, яка залишила новонародженого, може забрати своє дитя впродовж встановленого періоду. Якщо цього не відбудеться, немовля передають у будинок маляти. Там оформлять усі документи та через рішення виконкому дадуть дитині ім’я та прізвище. З будинку маляти дитину можуть віддати на усиновлення.

Важливо: якщо батьки відмовилися забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, то зробити це мають право її баба, дід, інші родичі з дозволу органу опіки та піклування.

Що стосується інформації про повернення мами Володі Великоднього до пологового будинку з наміром повернути маля, то у медичному закладі цю ситуацію коментувати не беруться. Відомо лише, що напередодні мама Володі сама прийшла та принесла до пологового пакунок, у якому були суміш, підгузки, іграшки та записка: “Хлопчик Володя. Підкин. (від мами).

“Ми є лікувальний заклад і займаємося наданням медичної допомоги, а всі юридичні питання нас не стосуються. Про батьківство, усиновлення, бажаючих усиновити – цією інформацією багато хто цікавився, але вона є конфіденційною і розголошувати її ми не можемо”, – зазначила заступниця директора з медичної роботи лікарні Ольга Сидорчук.

У службі в справах дітей Тернопільської міськради повідомили, станом на 6 травня, заяв щодо наміру повернути дитину до них не надходило. Та якщо такі будуть, мамі у її бажанні сприятимуть.

Нагадаємо, 27 квітня у «Вікні життя» при пологовому відділенні Тернопільської міської лікарні №2 невідома жінка залишила немовля. Хлопчик був здоровий та мав на той час вже близько двох тижнів від народження. Біля дитини також були предмети першої необхідності – одяг та засоби гігієни. Дитинку назвали Володею Великоднім.