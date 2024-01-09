Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний нагородив нагрудним знаком “За сприяння війську” захисницю Азовсталі, парамедикиню Катерину Поліщук на псевдо Пташка

Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці, передає “Еспресо.Захід”.

“Дякую всім, хто допомагає підтримувати воїнів. Це ваша заслуга! Дякую Валерій Федорович”, – написала Пташка.

Катерина Поліщук з травня 2022 року перебувала у полоні російських окупантів. 19 вересня разом із побратимами була повернута до України в рамках обміну. Дівчина родом з Тернопільщини. На “Азовсталі” вона не лише рятувала життя бійців, але й підтримувала бойовий дух побратимів, співаючи патріотичні пісні у бомбосховищах заводу.