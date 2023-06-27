Військовослужбовця з Підволочиської громади, жителя села Кам’янки Олега Васильовича Полюгу нагородили почесним нагрудним знаком “Золотий хрест” від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вій­сько­вос­лужбо­вець служить у третій окремій штурмовій бригаді. На сьогодні захисник знаходиться на Донецькому напрямку. Про це повідомили у громаді.

Додамо, що “Золотим хрестом” нагороджують військових рядового та сержантського складу Збройних сил України за сумлінне та успішне виконання бойових завдань, за високі показники бойової підготовки. Крім того, цією нагородою відзначають осіб, які вчинили героїчні та визначні вчинки на війні.

“Дя­ку­ємо Олегу за муж­ність та ге­ро­їзм!

Пи­ша­ємо­ся і че­ка­ємо вдо­ма!”, – зазначають у громаді.