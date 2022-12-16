Голова Залозецької територіальної громади Андрій Нога нещодавно повернувся з Норвегії, де перебував з робочим візитом у муніципалітеті Сокндаль. Мета поїздки полягала у налагодженні співпраці з норвезьким містом.

Про це інформують у регіональному офісі «U-LEAD з Європою» у Тернопільській області.

«Основною метою моєї поїздки було налагодити співпрацю з європейськими країнами, перейняти досвід, залучити якомога більше інвестицій, заручитися підтримкою для ЗСУ та ВПО в час війни», – зазначає Андрій Нога.

Представники Залозецької громади презентували норвезьким колегам інформацію про територіальну громаду. Під час зустрічі обговорювали болючі питання, ділилися проблемами та умовами праці в час воєнного стану.

У норвезькому муніципалітеті керівництво Залозецької громади ознайомилося з діяльністю тамтешніх свої шкіл, дитячих садочків, медичних закладів.

«Хочу сказати, що візит був дуже продуктивним, адже їхня громада дуже перейнялася нашим становищем та зобов’язалась нам допомагати і уже на ділі це зробила. 23 позашляховики відправили в Україну для потреб ЗСУ та ще 7 автомобілів планують відправити уже на початку 2023 року. Позитивним моментом ще є те, що в майбутньому громада Сокндаль хоче підписати з нами меморандум про співпрацю в галузі розвитку туризму, що не може нас не радувати», – повідомляє Андрій Нога.

Керівниця регіонального офісу «U-LEAD з Європою» у Тернопільській області Наталія Онищук, зазначає, що територіальні громади Тернопільщини все більше працюють над пошуком міжнародних партнерів. В умовах війни це важливий напрямок роботи, адже започатковані партнерства допоможуть громадам залучати додаткові ресурси від міжнародних фондів для власного розвитку та обмінювати кращими управлінськими практиками.