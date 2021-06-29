Заламали руки і повалили на землю: патрульні затримали у супермаркеті чоловіка, котрий відмовився одягти маску. ВІДЕО

У Чорткові в супермаркеті АТБ повалили на землю чоловіка який відмовився одягнути маску.

Спочатку чоловік відмовився одягнути маску на вимогу правоохоронця бо постанова кабміну має рекомендаційний характер. Патрульні переслідували чоловіка в магазині, не давали йому здійснити покупки, пише Реально.

Потім коли чоловіку почали заламувати руки люди які були в магазині почали обурюватись, мовляв там де треба поліції то її нема.

Патрульні поліцейські подовжували витягувати силоміць чоловіка, а він повторював що не буде одягати маску бо постанови кабміну мають для громадян рекомедаціний характер.

Жінки, почали показувати поліцейським що не єдиий відвідувач АТБ ходить між прилавками без маски.

Нагадаємо, що у “зеленій зоні” громадський транспорт може курсувати, масові заходи дозволені, а заклади харчування та сфери культури відчинені. Однак працівники повинні дотримуватися маскового режиму. Водночас відвідувачі та працівники можуть не носити маски, якщо: мають негативний ПЛР тест, який зробили не пізніше ніж за 72 годин до початку події; мають негативний тест на антитіла, який зробили не пізніше ніж за 72 години; документ про повну вакцинацію схваленими у ВООЗ вакцинами.

Обережно: у відео – ненормативна лексика.