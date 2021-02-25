Днями стало відомо про закриття легендарного та водночас скандального закладу у місті Тернопіль.

Як пигуть Тернополяни, закривають бар “Сіті”, що знаходився на вулиці Богдана Хмельницького, 19 у місті Тернопіль, в районі залізничного вокзалу.

Даний закладу у Тернополі став відомий завдяки архієпископу Мстиславу, який під час посту там пив, скандалив та влаштував бійку, а також розважався з дівчатами.

Згодом архієпископа таки покарали за гулянки в “Сіті”, відправивши ніби то на місяць у монастир, та журналісти розшукали його вдома у компанії заміжньої жінки.

У цьому барі та біля нього неодноразово ставалися різноманітні бійки, пограбування, поранення відвідувачів, сутички та інше.

Заклад у народі охрестили – баром, де займаються звідництвом.

Та все минає, пройшла і ера бару “Сіті”. На стіні біля закладу вивісили оголошення про оренду 120 метрів квадратних і номер мобільного телефону.