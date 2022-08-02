25 липня у боях в районі Білогірки Херсонської області героїчно загинув житель села Дуба, що на Прикарпатті, уродженець Тернопільщини Дмитро Джиджора.

Дмитро народився та виріс у селі Садки, що неподалік Товстого, нинішнього Чортківського району. Герою було 37 років.

“Велика біль і втрата для нашого села Садки, де Дімка з виріс, закінчив сільську школу, тут його друзі, однокласники, в скорботі вся духовна громада. Земля тобі пухом Дмитрику, світлі спогади про тебе назавжди залишиться в наших серцях”, – написала у соцмережі Оксана Павлюк.

Відомо, що Дмитро загинув внаслідок артилерійського обстрілу з боку рашистів.

“Дмитро був справжнім патріотом України, який любив свою Батьківщину, свою родину, та життя. Був вихованим в дусі патріотизму, а також любові до Бога. На час початку війни перебував у Франції, але повернувся зразу ж на Україну, пішов в центр комплектування і був направлений в зону бойових дій.

На превеликий жаль, страшна війна забрала сина, чоловіка, батька, брата, друга, побратима і просто хорошу ЛЮДИНУ.

Своїм тілом під час обстрілу він закрив побратима, який завдяки цьому залишився живий.

Висловлюємо щирі співчуття родині та всім близьким загиблого ГЕРОЯ, який вічно житиме в наших серцях”, – написав у Фейсбуці мешканець Дуби Олександр Мухар.

Поховають Героя сьогодні у рідному селі Заставці Чортківського (колишнього Монастириського) району Тернопільської області.