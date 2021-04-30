Закрита труна і мінімум людей: як на Тернопільщині ховають померлих від коронавірусу. ВІДЕО

Похорони в Україні вже рік як змінилися. Ще на початку пандемії, нас лякало поховання інфікованих ковідом, і була не зрозумілою ця процедура. Нині ж, про алгоритм дій після смерті хворого на коронавірус все відомо.

Медики розповіли, перед тим як передати тіло померлого ритуальним службам, проводять декілька обов’язкових процедур. Зокрема, спочатку тіло померлого обробляють дезінфікуючими розчинами, накривають простирадлом, яке вмочене у відповідний розчин. Потім поміщають у спеціальний мішок-пакет, який щільно защіпається, розповідають Т1 Новини.

До моменту передачі ритуальним службам та родичам, тіла померлих від ковронавірусу знаходяться в кімнаті тимчасового зберігання.

За словами медичного директора з лікувальної роботи КНП «Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги» Світлани Вус, тіло зберігають максимум добу.

Працівники інфекційних лікарень підкреслили, з березня дійсно зріс відсоток смертей серед ковідних хворих. У багатьох пацієнтів стан швидко погіршується через супутні захворювання, які і приводять до летальних випадків.

З жорсткими карантинними обмеженнями відбуваються і похорони коронавірусних хворих. Священники розповіли, відправи проводять з мінімальною кількістю людей, а труна закрита.

Загалом, за рік епідемії в Україні від COVID-19 померло понад 40 тисяч людей. На Тернопільщині – 1040 людей.