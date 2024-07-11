Найароматніша кава та найсмачніші десерти – все це про відому «Кав’ярню на Валовій» у самому серці Тернополя. Тепер це опис з приставкою «було». Легендарний еспресо-бар зачинився.

Про це з сумом в соцмережах повідомляють тернополяни, які не уявляли раніше своїх ранків без запашної кави та вишуканої випічки з цього багаторічного закладу.

Кав’ярню відкрили в 2006 році, тож вона проіснувала 18 років у нашому місті, пише видання Тернополяни. Заклад був розташований на старовинній вулиці у будинку, що був зведений ще в 1902 році. Його зробили в австро-угорському стилі, адже, як колись казала сама власниця кав’ярні, «гріх відкривати щось модерне в такій будівлі, від якої аж віє історією». Це була саме європейська кав’ярня. Інтер’єр був прикрашений антикварними речами, старими фотографіями, які створювали атмосферу затишку та комфорту.

Тернополяни у соцмережах з ностальгією задують це місце з кавою найвищого ґатунку. А вишукані італійські десерти, запашні штруделі, фірмові млинці від шефа з розою та інші неповторні десерти задовільняли смаки навіть найвибагливіших гурманів.

«Не можу звикнути, що там уже не “Кав’ярня на Валовій”, – пише у Фейсбуці журналістка Лілія Лобур та публікує фото магазину, що у ці вихідні відкривається там.

Це буде шоурум косметики під назвою «GM», який вже отримав хвилю хейту у мережі Тік-ток. І не лише тому, що окремі люди не сприймають на цьому місці щось ще окрім улюбленого закладу з запахом кави. Сам інтер’єр магазину доволі специфічний – там усе рожеве та пухнасте, доглядати за ним точно буде не просто.

Чому власники кав’ярні вирішили закрити свій бізнес поки невідомо.