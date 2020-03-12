Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції жителю обласного центру 1989 року народження.

Як повідомляють у поліції, неодноразово судимий тернополянин, так й не став на шлях виправлення, натомість коли закінчилася готівка привласнив майно матері.

Потерпіла повідомила, що її син з яким вона спільно проживає таємно викрав її засіб зв’язку загальною вартістю 3000 гривень.

Здогадки краянки підтвердили й правоохоронці. Підозрюваний у скоєному зізнався.

Тепер йому доведеться відповідати перед законом відповідно до ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.