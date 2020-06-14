Над розбудовою Тернопільського обласного осередку та штабу працюють зараз представники партії «Слуга народу».

Після призначення керівника обласної організації та виборів керівних органів розпочався процес створення регіональних структур. На початку червня під час конференції Тернопільської обласної організації партії вирішили, що її очолить народний депутат, заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету Володимир Гевко. Про цілі та завдання, які перед собою ставить ця політична організація на найближчий час, розповіли на прес-конференції у Тернополі.

– Наша команда прийшла змінювати країну, змінювати систему влади, – каже Володимир Гевко, голова Тернопільського обласного осередку партії «Слуга народу». – Ця система не давала розвиватися нашій країні вже багато років, вона просякнута корупційними схемами, всім тим, що стримує нас від розвитку. Ми перезавантажили Верховну Раду. Вона почала приймати важливі закони, а для того, щоб закон діяв на рівні виконавчої влади – обласних, місцевих рад – потрібно провести місцеві вибори і перезавантажити владу на місцях. Адже місцеві керівники здебільшого залишилися ті ж, що й були. Місцеві вибори – це можливість для нас завести у владу порядних людей, які будуть керувати на місцях, які займуть місця в обласних та міських радах, які будуть робити все для того, щоб ми змінили систему.

Керівник «Слуги народу» на Тернопільщині зазначив, що докладе усіх зусиль, щоб розбудувати потужну партійну структуру, залучили до партії людей, які зможуть включитися в процес змін і розбудови держави. Він має на меті сформувати в області команду партії «Слуги народу» з прогресивних, активних і талановитих людей, які допоможуть змінити на краще, як наш край, так й Україну в цілому.

– Будемо залучати до роботи не тільки нові обличчя, а й тих людей, які вже себе проявили, мають авторитет у громаді, – додає Володимир Гевко. – Хочемо запросити до команди людей, які мають вже певні досягнення. Це можуть бути успішні бізнесмени, керівники успішних компаній, підприємств, які створюють нові робочі місця, управлінці, які показали себе вмілими менеджерами, високопрофесійні лікарі, вчителі, яких цінують за знання, вміння та досягнення. Такі люди з їхнім досвідом, перебуваючи в органах влади на місцях, будуть проектувати свої знання на вирішення проблем громад. Наше завдання – не отримати всю повноту влади на місцях, а максимально завести у владу порядних, достойних людей, які будуть продовжувати зміни, започатковані нашими депутатами, Верховною Радою, Президентом.

Один із державних проектів, які реалізуються і продовжать втілювати у життя, як на Тернопільщині, так і в інших регіонах – це «Велике будівництво». Одна із його складових – реконструкція та ремонт доріг державного значення. Заплановано, що цього року в області введуть в експлуатацію 162 кілометри доріг державного значення.

– Наведу для порівняння статистичні дані, – каже Олександр Кубраков, голова Укравтодору. – У 2105 році в Тернопільській області не збудували жодного кілометра дороги, у 2016 – 27 кілометрів, у 2017-2018 роках – 80-90 кілометрів, у 2019 – 18 кілометрів. На цей рік ми плануємо зробити 162 кілометри доріг, і вже роботи на всіх ділянках, крім однієї, відбуваються. І ми введемо їх в експлуатацію, зону ризику ми вже пройшли. На цьому тижні розпочали ремонтувати трасу «М-19» у напрямку Чернівців. Ця траса має бути в області у нормальному стані.

Народна депутатка, заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук додала, що на наступному пленарному засіданні планують додатково виділити 35 мільярдів зі спецфонду на будівництво доріг і 2,8 мільярдів з них передбачать для ремонтів доріг на Тернопіллі. Володимир Гевко також розповів, що обласний осередок партії «Слуга народу» буде зорієнтований на збір нових ідей та проектів розвитку Тернопільської області. Незабаром повноцінно запрацюють громадські приймальні народних депутатів, які є в усіх округах області. Туди жителі області можуть звертатися за допомогою у вирішенні різних питань та подавати свої зауваження або пропозиції щодо роботи депутатів. Поспілкуватися з нардепами від «Слуги народу» можна і в соціальних мережах.