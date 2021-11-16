Зовсім випадково натрапив на одному з сайтів на повідомлення про те, що в Україні нещодавно набув чинності закон, який збільшує штрафи за вигул собак без повідків і намордників.

Згідно із внесеними змінами, вигул собак без отих самих повідків і намордників (крім порід, не внесених до списку небезпечних) або в не відведених для цього місцях, а також небажання власника прибирати екскременти своєї тварини відтепер коштуватиме йому аж цілого попередження або штрафу від 170 до 340 гривень. Для посадових осіб – попередження або штраф від 340 до 850 гривень. Якщо порушення вчиняється повторно протягом року, то штраф для фізичної особи збільшується до 340-510 гривень, для посадової – до 510-1020 гривень. Якщо ж порушення супроводжується завданням шкоди здоров’ю людини або її майну, то фізичній особі загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень з конфіскацією тварини,посадовим особам – від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварин.

Хотілося б розчулитися й аплодувати рідній українській владі за черговий вияв турботи про рядових обивателів. Уже й руки було звів, щоб сплеснути ними, але бачу крізь вікно, як жіночка середнього віку вигулює свою … амстафицю чи амстафівну (ці гендерні зміни до правопису зовсім збивають з пантелику) як і раніше – не лише без намордника (ще чого!), а й без повідка. Точніше сказати, він у неї є, але вона ними грайливо помахує. У щасливої власниці понурої на вигляд псюри є підстави для безжурно-грайливого настрою: її улюблениця щойно, даруйте, навалила величеньку купку просто обіч асфальтованої доріжки, а отже, з травленням у неї все в порядку. Думка про те, що, можливо, годилося б прибрати продукт собачої життєдіяльності, щоб він не звеселяв око і нюх (а, можливо, по-дружньому не прилипав би до чиєїсь підошви), жіночці в голову ну, зовсім не приходить.

Можливо, вона не заглядає у соцмережі й ще не знає, які суворі заходи впливу передбачені для неї Верховною Радою? Але ж віддавна відомо, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Та за що відповідальність!? Адже її Берта (Ельза, Діна) зовсім не кусається, а те, що люди про це не знають і з деяким острахом проходять повз поважні на вигляд щелепи – то їхні власні проблеми. Вступлять ненароком у собаче лайно? Нехай надалі будуть уважніші й дивляться, куди йдуть. Будете лякати мене штрафами? А п’яні “шоферюги” дуже бояться їх – куди більших, ніж за неправильний вигул собак!? Менше стало аварій з тяжкими наслідками і смертями? А ви тут на мою собачку “наїжджаєте”. Та йдіть ви в….

Ідемо. Усім миром. Уже більш як 30 років…