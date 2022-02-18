“Закоханий украв, щоб повісити собі над ліжком”: у Тернополі зникла зірка відомої письменниці

На Алеї зірок у Тернополі зникла зірка, присвячена відомій письменниці, медику, викладачці Лесі Романчук-Коковській.

Як повідомляє видання Тернополяни, зараз на місці таблиці – вирізана в бруківці дірка і каміння. Всі інші зірки з іменами знаменитих тернополян на місці.

На зникнення зірки сама Леся Іванівна відреагувала з гумором:

“І що б це значило? З Алеї зірок одна зникла у невідомому напрямку. Чомусь моя. Всі інші на місці. Що сталось?

1. Украли кляті неможнаговоритихто.

2. Відволікають мою увагу від початку війни.

3. Безнадійно закоханий украв, щоб повісити собі над ліжком.

4. Ваші варіанти.

5. Пропонують варіант – копати криницю. Мабуть, там вдарить джерело з цілющою водою”, – написала вона у Фейсбуці.

Згодом стало відомо, що зірку демонтували комунальні служби, оскільки у тому місці почала просідати бруківка.

Як розповіли сайту 0352.ua у міській раді, хвилюватися не варто. Зірку забрали тимчасово. Довкола неї просіла бруківка і бронзову табличку, присвячену видатній тернополянці, могли б вкрасти. Навесні, щойно потепліє, зірку повернуть на її законне місце.

Нагадаємо, Алею зірок у Тернополі заклали у 2011 році і щороку на ній з’являються нові пам’ятні бронзові зірки. Сьогодні на Алеї встановлено 31 іменну та колективну зірку.