«Закохані у біг» – символічний легкоатлетичний забіг під такою назвою організували у Тернополі. Долучилися до дійства професійні легкоатлети й аматори з різних українських міст. Виручені кошти організатори спрямують на потреби Збройних Сил України.

Забіг приурочили до Дня закоханих. Учасники подолали 4 кілометри набережною тернопільського ставу.

«Щороку долучаюся до такого забігу. Адже легка атлетика – це моя любов з першого погляду. Тому для мене це символічно й цікаво. Свої стосунки із легкою атлетикою хочеться ще більше розвивати, ставати професійнішою у цій справі. Добре, що такі події відбуваються», – каже тернополянка Олеся Грубик.

Як повідомила співорганізаторка дійства Вікторія Безгубенко-Гнатишин, взяло участь у забігу 30 осіб. Патрулювали під час події волонтери Загону швидкого реагування.