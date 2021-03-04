Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідували слідчі Управління СБУ в області, щодо місцевого жителя, котрий закликав до насильницької зміни й повалення конституційного ладу та захоплення влади в державі.

Слідством встановлено, що упродовж 2019-2020 років чоловік систематично розміщував тексти із публічними закликами до вищевказаних злочинних дій в одній із соцмереж. Під час санкціонованого судом обшуку за місцем проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з доказами вчинення ним злочину.

Незаконні дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 109 Кримінального Кодексу України, санкція якої передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.