Свободівці Тернопільщини пройшли тактико-спеціальні навчання для покращення навичок і вмінь володіння зброєю на полігоні в Білій.

– Від себе особисто, від депутатів різних рад, які долучилися до навчань та всіх тернопільських свободівців висловлюю слова найщирішої вдячності волонтеру, ветерану війни на Сході, бійцю батальйону «Тернопіль», засновнику Вишколу «Ветерани патріотам» Роману Мельнику, який поділився з нами своїм практичним досвідом, – зазначив Михайло Головко.

Голова облради наголосив на тому, що у час загрози масштабного вторгнення від агресора ми всі повинні бути готовими боронити територіальну цілісність України.

– Переконаний, жителі Тернопільщини, які ніколи не стояли осторонь, коли мова йшла про захист кордонів нашої держави, і зараз будуть готовими взяти в руки зброю та захищати рідну Неньку! Закликаю всіх свідомих краян приєднуватися та брати участь у наступних навчаннях, які будемо проводити регулярно. Об’єднавшись і здобувши необхідні навики, ми зможемо здолати ворога! Слава Україні! – наголосив Михайло Головко.