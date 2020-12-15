Студенти старших курсів професійно-технічних та вищих навчальних закладів Тернополя можуть подати документи на програму «Муніципальне замовлення» від Тернопільської міської ради.

Вона передбачає продовження навчання студентів або їх перекваліфікацію за кошти міського бюджету та гарантоване працевлаштування у комунальних підприємствах, установах, організаціях або виконавчих органах міської ради. Після звершення навчання студенти мають обов’язково відпрацювати у вказаних установах не менше трьох років. Набір студентів на цю програму проводиться вже втретє.

Цього року у міськраді набирають фахівців за такими спеціальностями: електромонтер ручного зварювання; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування; технік(електрик); технік (сантехнік); інженер(електрик); інженер (освітлювач); концертмейстер фортепіанного відділу; викладач по класу скрипки; викладач по класу віолончелі; викладач по класу кларнета; викладач по класу гітари; інженер-програміст; фахівець з ландшафтного дизайну; вихователь.

Тим, хто хоче взяти участь у конкурсному відборі на програму «Муніципальне замовлення» до 20 грудня 2020 року траба заповнити цю форму. Тоді їх внесуть у список кандидатів на оплату навчання та працевлаштування. Після цього кандидати на електронну пошту отримають перелік документів, який необхідно подати конкурсній комісії та пройти співбесіду. Після успішної співбесіди з кандидатими укладуть договір про участь у програмі «Муніципальне замовлення». Після завершення навчання студени одночасно з дипломом отримають направлення на роботу у комунальні підприємства, установи, організаціії або виконавчі органи міської ради. Детальніше з Порядком формування муніципального замовлення можна ознайомитися тут.