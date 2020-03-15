Тридцять п’ять з половиною мільйонів гривень виділили на галузь освіти у Тернопільській громаді.

Відповідні зміни до бюджету прийняли на сорок сьомій сесії міськради 13 березня. Попередньо ці зміни погодили на виконавчому комітеті.

– На галузь освіти виділяємо 35 мільйонів 571,4 тисячі гривень, – повідомила Надія Кучер, начальник фінансового управління. – В тому числі на дошкільні навчальні заклади – 17 мільйонів 500,8 тисяч, з яких 1 мільйон 591,5 тисячі гривень – передбачено на зарплату, 201,8 тисячі – на енергоносії, на поточне утримання закладів – 1 мільйон 702,5 тисячі гривень, на капремонт приміщень – 14,6 мільйона. На загальноосвітні заклади пропонується направити 15 мільйонів 392,2 тисячі гривень. З них: на виплату зарплати – 3 мільйони 378,7 тисячі, на енергоносії – 128,2 тисячі, на поточне утримання закладів – 1 мільйон 533,6 тисячі, на капітальні видатки – 10 мільйонів 351,7 тисячі. На умовах співфінансування на ремонт майстерні ліцею №21 передбачається 1 мільйон 389 тисяч гривень, на співфінансування спортивного майданчика у школі №7 – 1 мільйон 139,6 тисячі гривень.

Надія Кучер також зазначила, що 5,5 мільйона гривень виділили школі №28 на термомодернізацію, школі №14 на капремонт в’їзду у внутрішній дворик – 650 тисяч гривень, школі №8 на придбання основних засобів – 198 тисяч гривень і капремонт будівлі – 295,8 тисячі, школі №13 на капремонт та благоустрій території – 400 тисяч, школі №26 на капремонт будівлі – 400 тисяч, школі №3 на встановлення вентиляційної системи 53,9 тисяч гривень та електропроводки – 132,3 тисячі гривень. На спецшколу направляється 5 мільйонів 332,9 тисячі гривень. З них: 4 мільйони 982,8 тисячі на виплату зарплати, 198 тисяч на встановлення пожежної сигналізації і 100 тисяч на капремонт будівлі.

Ольга Трач