Не стало молодого кременчанина Володимира Кушнаренка.

Юнак тривалий час боровся зі страшною недугою, проте врятувати його медикам, на жаль, не вдалося.

Про болючу втрату повідомили у групі Типовий Кременець.

“Йому було б 23… закінчилися страждання та біль…..

Вова 1998 року народження. Перебував у важкому стані у реанімації м.Луцька. З 6-ти років боровся з онкологією. Було проведено ряд складних операцій…

Вічна пам’ять, царство небесне. Рідним щирі співчуття…”, – ідеться у дописію