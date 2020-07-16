Акцію протесту влаштували тернополяни сьогодні під облдержадміністрацією. Люди виступили проти нового мовного законопроекту, що передбачає можливість викладання російською мовою в освітніх закладах.

У Тернополі до акції «Захисти мову» долучилося близько двох десятків осіб. Ініціювали протест в обласному центрі представники Української галицької партії.

«Ми виступаємо проти русифікації шкіл. Вийшли за українську мову. Сьогодні акції протесту проти закону Бужанського проходять у різних містах України. Суть в тому, що російською мовою можуть дозволити навчати в українських школах. І це відбувається під час війни з Росією. На наше переконання – це неприйнятно в умовах російсько-української війни», – каже учасник акції Іван Кізюк.

Автор нового мовного законопроекту – депутат від політичної сили «Слуга народу» Максим Бужанський. У разі його прийняття у школах зможуть практикувати навчання російською мовою. Відтак активна громадськість в Україні занепокоєна. Оскільки це знову ущемлятиме державну мову.

Акції протесту через новий мовний законопроект прокотилися більшістю обласних центрів України. А в столиці влаштували масштабний захід під назвою «Руки геть від мови». Чи дослухаються народні обранці до протестувальників, побачимо згодом.

Софія Романська