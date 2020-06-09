Можна вибудовувати капітальні зерносховища – з дотриманням норм вологості й температури, надійним покриттям від дощу, капітальною огорожею. Можна навіть залучити і сторожів з собаками – і все ж залишити десь невеличку (зовсім невеличку ) дірку, через яку пролізуть кляті гризуни – і понищать народне добро…

Ця тема останнім часом висвітлювалася на сайтах, і відповідні органи, можливо, зберуться влаштувати облаву на отих гризунів і навіть, не виключено, впіймають якогось з них “за шкірку” і потягнуть до криміналу. Я ж, користуючись описаною вище схемою, торкнуся нашого сьогодення з його карантинним послабленням. Сусідка, яка скрупульозно дотримувалася усіх встановлених обмежень і приписів: виходила зрідка в супермаркет чи аптеку лише в бездоганно надягненій масці й рукавичках, а природою пізньої весни і раннього літа (у її здебільшого дощовому прояві) насолоджувалася переважно з балкона, днями скористалася послабленням карантину і проїхалася маршрутом №12. Мені випала нагода зустрітися з нею, коли вона саме вийшла з маршрутки. Її враження, висловлені в супроводі відповідного виразу очей, можна узагальнити коротенькою фразою: “Це просто жах!”. Маршрутка, за її словами, “битком набита”, значна кількість пасажирів – без масок, реакції з боку водія – жодної, тих, хто мав би його контролювати – теж…

Не думаю, що це був якийсь аномальний випадок в бездоганно дисциплінованій мережі комунального транспорту міста. І схожими враженнями міг би поділитися багато хто. Але тоді навіщо всі оті все ще чинні обмеження, заклики до дотримання соціальної дистанції, дезінфектанти й одноразові рукавички в супермаркетах, ПЛР-тести, ІФА і таке інше, якщо одна-єдина поїздка в у мовах, описаних моєю сусідкою, напевно здатна дати значний приріст захворюваності?

Навіщо вибудовувати захисні редути перед фронтом ворожої атаки, залишивши загрозливі проломи й діри на флангах і в тилу?

Ігор Дуда