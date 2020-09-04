«Захист країни – не злочин», – акцію під такою назвою влаштували тернополяни на підтримку харківських патріотів.

Нагадаємо, 27 серпня там поліціянти затримали 16 людей, їх підозрюють в обстрілі автобуса з прихильниками руху «Опозиційної платформи – «За життя». Злочин ідентифікують як замах на вбивство.

Учасники акції у Тернополі зібралися перед головним управлінням Нацполіції в області, щоб передати звернення міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

«Сьогодні посадять їх, а завтра нас! Ми не дозволимо корупційним судам, СБУ та Нацполіції переслідувати та саджати патріотів за їхню позицію, щодо захисту України від тітушок по типу організації “патріоти – за життя” Іллі Киви. Вдячний всім хто прийшов і підтримав хлопців, це мотивує їх не здаватись!

Адже, тільки разом ми зможемо захистити Україну від проросійського реваншу! Тим політичним діячам і проектам, які говорять про об’єднання, про захист країни, але чомусь не можуть прийти і підтримати захисників, яких уже переслідує влада, скажу – не займайтесь популізмом, не потрібно гучно кричати про патріотизм… прийдіть і покажіть прикладом!», – наголосив співорганізатор акції Роман Ничвидюк.

У зверненні тернополяни озвучили вимоги щодо звільнення з під арешту харківських активістів. Документ передали начальнику Нацполіції області Олександру Богомолу.

Софія Романська