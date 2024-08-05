Захисники з Тернопільщини знищили три ворожі “Шахеди” на Харківщині. ФОТО

Три ворожих БПЛА типу «Shahed – 136/131» було знищено вогневими групами 82 окремого батальйону 105-ї бригади територіальної оборони.

На Харківщині, під час несення бойового чергування особовий склад МВГ виявив ворожі цілі на підльоті до об’єктів енергосистеми, а також цивільних будинків. В результаті злагоджених дій було здійснено вогневе ураження цілей противника. Жертв та руйнувань об’єктів немає.

Про це повідомили на сторінці бригади.

За проявлену особисту мужність, стійкість та рішучість при виконанні військового обов’язку, командиром батальйону направлено подання даних військовослужбовців до нагород.