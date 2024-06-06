Військовослужбовці механізованої роти 82 батальйону 105 окремої бригади територіальної оборони отримали відзнаки міністра оборони України «Залізний Хрест» та «Лицарський Хрест».

Нагороди вручив командир підрозділу підполковник Ігор Майченко.

«Дякую за сумлінне виконання бойових завдань. Маю за честь бути поруч з вами та нагородити причетних солдат, сержантів, офіцерів цими високими нагородами. Впевнений, що кожен достойний сьогодні їх отримувати, тому від нас усіх залежить в подальшому якісно виконувати бойові завдання на ввіреному напрямку. Здоров’я усім, витримки та нових звершень», – сказав командир батальйону під час звернення до особового складу.

Джерело: Начальник служби зв’язків з громадськістю 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Юрій Кульпа