У Тернополі відкрили нову зірку “Захисникам і Захисницям України”. Вона доповнила Алею зірок на вулиці Сагайдачного, яка вшановує видатних тернополян.

З нагоди Дня міста відбулося урочисте відкриття зірки. Цьогоріч містяни мали можливість запропонувати кандидатури для присвоєння зірки. Проте, враховуючи події в Україні, пов’язані з війною, було прийняте рішення встановити одну зірку – на честь усіх захисників і захисниць, які поклали своє життя за збереження територіальної цілісності України.

“Думаю, що це правильне рішення. Виділяти якусь одну людину чи кілька зараз некоректно, оскільки так багато наших земляків захищають Україну. Тому ця зірка вшановуватиме їхній подвиг. Це нагадуватиме усім нам ціну нашого спокою, що ми можемо мирно прогулюватися цими затишними вуличками. Це все завдяки нашим захисникам”, – каже тернополянка Олеся Гурик.

“Алея зірок” у Тернополі вже налічує 35 пам’ятних знаків, які відкривають на честь тих людей, які зробили великий вклад у розвиток міста та України.